Епископ церкви Московского патриархата из Ривного отказался молиться за здоровье украинцев совместно с ПЦУ и протестантами

15 марта, 2020, 13:20

Епископ Дубенский, викарий Ривненской епархии УПЦ МП Пимен отказался участвовать в совместной молитве за мир с представителями всех конфессий, в частности Православной церкви Украины

12 марта 2020 г. священник демонстративно покинул помещение Ривненской ОГА, где собрались другие служители церквей, прямо перед молитвой. По его словам, он это сделал, "чтобы не нарушать 10 Апостольское правило", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Ривне вечернее.

В тот день в Ривненской областной государственной администрации состоялась встреча всех руководителей церквей области для обсуждения возможности проведения богослужений в условиях карантина.

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"Нас просили воздержаться от массовых мероприятий - не проводить масштабных крестных ходов или молебнов с участием большого количества людей, рассказывать о возможных угрозах распространения вируса", - отмечает Пимен.

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После обсуждения один из руководителей протестантской церкви предложил совместно помолиться за мир и здоровье украинского народа. Во время молитвы присутствовали представители протестантских церквей и Православной церкви Украины.

Пимен отказался.

"Я вынужден был покинуть зал ОГА в этот момент, ведь участвуя в этой молитве, я бы нарушил 10 Апостольское правило, которое гласит: "Если кто помолится с отлученными от общения церковного, даже в доме, сам будет отлучен", - прокомментировал свой поступок владыка Пимен.

Справка

Официально в Украине зарегистрировано только одну смерть от китайского коронавируса. Речь идет о 71-летней женщине из Радомышля. Ее дочь, которая работает завхозом в одном из детских садов столичного Святошинского района, изолирована.

Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняется ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальными защитными масками и антисептиками. Кроме того, по его словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.

В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .

Кроме того, президент Владимир Зеленский ввел в действие комплекс решений СНБО по защите от коронавируса, а Кабмин выделил 100 млн грн на индивидуальные средства защиты от коронавируса.