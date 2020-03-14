Тестирование на коронавирус будет общедоступным, - Аваков

14 марта, 2020, 12:25

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинцев придерживаться "максимальной социальной самоизоляции" и при малейших подозрениях на симптоматику китайского коронавируса немедленно обращаться к врачам

Об этом он заявил на Facebook в субботу, 14 марта 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Главным и важным нашим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком - правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

Не нужно бравировать и смеяться – это касается каждого, не только вас – нужно минимизировать контакты среди людей и придерживаться гигиены и, тогда, мы снизим смертность от вируса очень серьезно", - пояснил министр.

"При малейших симптомах и подозрении – нужно самоизолироваться и связаться с медиками по телефону. Пройти тестирование", добавил Аваков.

"Очень скоро тесты не будут проблемой – Минздрав сейчас делает все возможное и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем", - отметил глава МВД.