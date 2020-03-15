Кабмин выделил 100 млн грн на индивидуальные средства защиты от коронавируса

15 марта, 2020, 09:09

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером в субботу, 14 марта 2020 года, записал видеообращение по поводу эпидемии коронавируса и карантина в Украине. В нем он рассказал, какие именно неотложные меры во исполнение решения СНБО одобрил Кабинет Министров

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

В общем, по его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек заболевания, к счастью, нет.

"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные по коронавирусу и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.

Читайте также: 10 фактов о новом премьер-министре Украины Денисе Шмыгале

Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.

"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.

Читайте также: Виталий Портников: Самое гадкое - использовать пандемию

Он также рассказал о шагах, предпринимаемых правительством, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса в Украине:

больницам передали миллионы масок;

продолжается закупка и передача больницам сотен тысяч тестов на выявление коронавируса;

в помощь больницам по территории Украины запускают передвижные лаборатории;

продолжаются переговоры с крупнейшими производителями лекарств и аптеками.

"Мы должны обеспечить каждого всем необходимым, что позволит снизить риск заражения. Кабинет Министров Украины уже выделил 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Еще 500 млн грн может быть выделено на закупку медицинского оборудования в случае необходимости", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас в Украине готовы 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, а в борьбе с коронавирусом самоотверженно работают около 2 тыс. врачей и 5 тыс. работников среднего медицинского персонала.

"Впрочем, многое зависит именно от нас. Соблюдение правил личной гигиены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к врачам, своевременная забота о своих родных и близких - это все сегодня пути борьбы с коронавирусом", - подчеркнул премьер.

Кроме того, он обратился к руководителям предприятий и призвал по возможности позволить людям работать дистанционно и ввести жесткие меры личной гигиены и следить, чтобы работники их неукоснительно соблюдали. Глава правительства также отметил, что особую заботу нужно проявить к людям пожилого возраста, которые наиболее уязвимы перед заболеванием.