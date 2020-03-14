Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали мать с двумя детьми, на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация

14 марта, 2020, 10:54

В Черновицкой области госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус

Об этом со ссылкой напресс-службу Черновицкой ОГА передает Еспресо.TV .

Сообщается, что 13 марта вечером был госпитализирован мать и ее двое детей с повышенной температурой. Они контактировали с человеком, прибывшим из Италии и госпитализированным с подозрением на коронавирус.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. И имели контакт с женщиной, которая вернулась из Италии и госпитализирована накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. С "выясняются контактные лица", - сообщили в ОГА.

Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в Черновицкой области начиная с субботы, 14 марта, введено чрезвычайной ситуации на всей территории области в целях борьбы с коронавируса. Об этом заявил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Как сообщил председатель ОГА, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает нам основания для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта - ред.) дни чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области ", - отметил он.

В связи с чрезвычайной ситуацией в области будут действовать ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.

"Мы ограничиваем режим работы, то есть, закрываем работу всех без исключения рынков за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные - строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей ", - добавил он.