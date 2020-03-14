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Espreso.tvОбществоВсе аптеки и больницы будут обеспечены защитники масками и антисептиками, - Аваков

Все аптеки и больницы будут обеспечены защитники масками и антисептиками, - Аваков

иллюстративное
фото: polix.com.ua
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что в ближайшее время медицинские и аптечные учреждения будут иметь достаточное количество индивидуальных защитных масок, а также препаратов-антисептиков

Об этом он заявил на Facebook в субботу, 14 марта 2020 года, передает Еспресо.TV .

"

В ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты и- масками и антисептиками. Больницы и мед учреждения – в первую очередь.

Это проблема – но, Украина запретила экспорт масок и средств защиты в другие страны. Тут будем эгоистами - сначала обеспечим себя.

Второй день пограничники и полиция изымают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж ( о люди!). Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - отметил чиновник.

"Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда", - добавил Аваков.

 

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