Все аптеки и больницы будут обеспечены защитники масками и антисептиками, - Аваков
Об этом он заявил на Facebook в субботу, 14 марта 2020 года, передает Еспресо.TV .
"
В ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты и- масками и антисептиками. Больницы и мед учреждения – в первую очередь.
Это проблема – но, Украина запретила экспорт масок и средств защиты в другие страны. Тут будем эгоистами - сначала обеспечим себя.
Второй день пограничники и полиция изымают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж ( о люди!). Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - отметил чиновник.
"Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда", - добавил Аваков.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-