СНБО призывает всех украинцев до 17 марта срочно вернуться в страну. Из Италии целенаправленно будут эвакуировать

14 марта, 2020, 14:31

Совет национальной безопасности и обороны обращается к гражданам Украины, которые находятся за пределами страны, с просьбой вернуться к 17 марта 2020 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Еспресо.TV .

"СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что 17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

"Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - отмечают в СНБО.

В ведомстве уверяют, что в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами.

Кроме того, в СНБО напоминают, что 16 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni -ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua ", - говорится в сообщении.

Также на уровне Кабмина решено осуществить эвакуацию граждан Украины из зоны эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии.

Соответствующее поручение предоставить Мининфраструктуры, которое будет выполнять его совместно с Минздравом, МИД и МВД.