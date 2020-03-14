Коронавирус в Украине: в Радомышле к врачам обратились еще 5 человек с подозрительными симптомами

14 марта, 2020, 10:18

В городе Радомышль Житомирской области к врачам обратились пятеро прихожан церкви, которую посещала женщина, умершая от коронавируса.

Об этом сообщили в местной больнице, в которую и обратились люди, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

К медикам с высокой температурой обратились пятеро верующих, молившихся в церкви, которую также посещала умерла от коронавируса женщина.

По словам врачей, три человека уже находятся на самоизоляции, а в отношении еще двух - этот вопрос решается.

Медики не исключают, что и этих больных придется изолировать. Также уже изолировали врачей, которые осматривали больного коронавируса.