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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в Радомышле к врачам обратились еще 5 человек с подозрительными симптомами

Коронавирус в Украине: в Радомышле к врачам обратились еще 5 человек с подозрительными симптомами


фото: ДСНС
В городе Радомышль Житомирской области к врачам обратились пятеро прихожан церкви, которую посещала женщина, умершая от коронавируса.

Об этом сообщили в местной больнице, в которую и обратились люди, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

К медикам с высокой температурой обратились пятеро верующих, молившихся в церкви, которую также посещала умерла от коронавируса женщина.

По словам врачей, три человека уже находятся на самоизоляции, а в отношении еще двух - этот вопрос решается.

Медики не исключают, что и этих больных придется изолировать. Также уже изолировали врачей, которые осматривали больного коронавируса.

  • Напомним, в Украине сейчас зарегистрировано пока единственный случай смерти от коронавируса . Речь идет про 71-летнюю жительницу города Радомышль .
  • Еще двое подтвержденных больных находятся на лечении в Черновцах.
  • Вместе с тем, бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун не исключает, что действующая власть скрывает истинную статистику заболеваемости коронавирус.
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