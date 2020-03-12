Виталий Портников: Самое отвратительное – использовать пандемию

12 марта, 2020, 12:31

Портников Виталий

Страны мира одна за другой вводят ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. Закрывают границы, ограничивают массовые мероприятия, запрещают вывоз медицинских товаров и лекарств. Правительства думают, как спасти сограждан, как продержаться до тепла или до вакцины

И только в Украине думают, как эпидемию использовать. Одни принимают меры, чтобы облегчить принятие нужных власти законов. Другие думают, как нажиться на трагедии. Если в час "х" окажется, что один из эпицентров распространения эпидемии – парламент, а масок в стране нет, потому что их распродали контрабандисты, я не удивлюсь.

Принято считать, что украинские «ценности» - это ценности выживания, что именно этим опытом украинцы отличаются от народов Европы и поэтому у нас так непросто с реформами. Но хотеть выжить и уметь выжить – это совсем не одно и то же. Цинизм и жажда наживы – это не лучшие помощники в кризисные моменты. Это в момент относительного благополучия обыватель может хотеть «сделать их всех» и доверить страну такому же обывателю, только из телевизора. А потом наступает настоящее испытание – и обоих несут на кладбище. Потому что смерть не смотрит телевизор. Потому что в гробу карманов нет.

И я хочу спросить у людей, которые решили нажиться на общей беде – политически или финансово, не очень важно. Вам будет легче, если ваши планы осуществятся, а ваши близкие умрут? Или вы сами? Какое значение будет иметь деньги, которые вы получите за маски, если вы потратите эти деньги на похороны родителей? Будет ли вас удовлетворять результат голосования за земельный закон, если в день его принятия вы потеряете близкого человека? И какой смысл будет иметь само голосование за рынок земли, если в ситуации глобального экономического кризиса это земля будет стоить сущие копейки, а многие потенциальные покупатели будут думать о том, как сохранить свои деньги, а не о том, как их потратить? Понимаете ли вы, что на этот раз не помогут никакие связи? И даже уехать не получится – потому что не пустят и потому, что не вылечат. Единственная ваша привилегия – это обойти очередь на аппарат по вентиляции легких. Если и его до начала реальной эпидемии в Украине не продадут.

Нет, это не умение выживать. Это "умение" жить одним-единственным днем, это неспособность задуматься даже о ближайшем будущем. И на этот раз это "умение" может дорого нам всем обойтись.