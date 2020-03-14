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Espreso.tvОбщество#ЗалишаюсяВдома: МЗ призвало украинцев на время карантина самоизолироваться

#ЗалишаюсяВдома: МЗ призвало украинцев на время карантина самоизолироваться


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения призвало украинцев во время карантина по возможности оставаться дома

Об этом МЗ сообщило в facebook.

Среди прочего в МЗ призвали украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении.

На странице МЗ в facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку # ЗалишаюсяВдома.

Также МЗ напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия", - призвали в МЗ.

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