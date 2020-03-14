Предательские минские соглашения, коронавирус и украинская экономика

15 марта, 2020, 10:04

Николай Княжицкий

Новые Минские договоренности - это полная сдача национальных интересов? Что пытается скрыть наша власть за громкой темой коронавируса и что будет с экономикой Украины в условиях мирового кризиса?

Весь мир сейчас говорит о коронавирусе. О том, как уберечь себя, как уберечь близких. Как поднять экономику и вообще что будет происходить с экономикой в условиях этого ужасного и непредсказуемого кризиса.

О чем говорят украинцы? О том, предательством или не предательством было подписанное в Минске, и очевидно, что эти соглашения были предательскими. О том, будет или не будет парламент голосовать за ужасный закон о земле...

Я хочу попросить всех своих коллег из провластных фракций, самого Владимира Зеленского, всех, кто представляет украинскую власть: давайте объединимся вокруг того, что объединит и должно спасти наше общество. Потому что использовать тему коронавируса для того, чтобы протянуть свои антиукраинские, а то и просто примитивные собственные интересы, неблагородно, некрасиво, незаконно и просто ужасно.

Нам надо объединиться, чтобы решить, как переживет наша страна эту ужасную ситуацию, к которой из-за нашей власти оказалась фактически не готова.