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Espreso.tvОбществоПредательские минские соглашения, коронавирус и украинская экономика

Предательские минские соглашения, коронавирус и украинская экономика

Новые Минские договоренности - это полная сдача национальных интересов? Что пытается скрыть наша власть за громкой темой коронавируса и что будет с экономикой Украины в условиях мирового кризиса?

Весь мир сейчас говорит о коронавирусе. О том, как уберечь себя, как уберечь близких. Как поднять экономику и вообще что будет происходить с экономикой в условиях этого ужасного и непредсказуемого кризиса.

О чем говорят украинцы? О том, предательством или не предательством было подписанное в Минске, и очевидно, что эти соглашения были предательскими. О том, будет или не будет парламент голосовать за ужасный закон о земле...

Я хочу попросить всех своих коллег из провластных фракций, самого Владимира Зеленского, всех, кто представляет украинскую власть: давайте объединимся вокруг того, что объединит и должно спасти наше общество. Потому что использовать тему коронавируса для того, чтобы протянуть свои антиукраинские, а то и просто примитивные собственные интересы, неблагородно, некрасиво, незаконно и просто ужасно.

Нам надо объединиться, чтобы решить, как переживет наша страна эту ужасную ситуацию, к которой из-за нашей власти оказалась фактически не готова.

 

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