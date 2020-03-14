Предательские минские соглашения, коронавирус и украинская экономика
Весь мир сейчас говорит о коронавирусе. О том, как уберечь себя, как уберечь близких. Как поднять экономику и вообще что будет происходить с экономикой в условиях этого ужасного и непредсказуемого кризиса.
О чем говорят украинцы? О том, предательством или не предательством было подписанное в Минске, и очевидно, что эти соглашения были предательскими. О том, будет или не будет парламент голосовать за ужасный закон о земле...
Я хочу попросить всех своих коллег из провластных фракций, самого Владимира Зеленского, всех, кто представляет украинскую власть: давайте объединимся вокруг того, что объединит и должно спасти наше общество. Потому что использовать тему коронавируса для того, чтобы протянуть свои антиукраинские, а то и просто примитивные собственные интересы, неблагородно, некрасиво, незаконно и просто ужасно.
Нам надо объединиться, чтобы решить, как переживет наша страна эту ужасную ситуацию, к которой из-за нашей власти оказалась фактически не готова.
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