Изготовление 200 тыс. тест-систем и закупка лекарств без тендеров. Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите от коронавируса

15 марта, 2020, 07:58

Документ предусматривает неотложные действия для гарантий национальной безопасности в условиях эпидемии, рассказывает Еспресо.TV.

Своим указом глава государства определил перечень мероприятий, необходимых для защиты населения от пандемии, и распределил соответствующие обязанности между центральными органами исполнительной власти.

Кабинет Министров Украины должен:

с 17 марта на 2 недели закрыть границу для регулярных пассажирских перевозок;

с 16 марта запретить въезд в Украину иностранцам;

проанализировать возможность немедленно реагировать на противодействие коронавирусу;

подготовить законопроект об изъятии медицинских средств для защиты от коронавируса в силу закона о публичных закупках лекарств;

укомплектовать тест-системами КПВВ на Донбассе и на админграницах с Крымом;

профинансировать изготовление по меньшей мере 200 тысяч тест-систем;

обеспечить средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей;

простимулировать производство в Украине средств защиты от коронавируса;

перевести правительственный антикризисный штаб по эпидемии коронавируса на круглосуточный режим;

обеспечить готовность больниц к оказанию помощи больным коронавирусом;

восстановить систему противоэпидемической защиты;

утвердить порядок самоизоляции людей с подозрением на коронавирус;

выделить Министерству здравоохранения деньги на закупку лекарств и медицинского оборудования;

посмотреть перепрофилирование коек в больницах;

своевременно платить за закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием коронавирусу;

проработать совместно с местными властями дополнительное финансовое стимулирование врачей;

активизировать информационно-разъяснительную работу по предупреждению распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения обязано:

проработать вместе с МИД возможность получать гуманитарную помощь и закупать лекарства за рубежом

обеспечить прогнозируемую необходимость экспресс-тестов на коронавирус и обеспечить ими больницы;

постоянно обновлять стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с новыми данными о коронавирусе.

Кроме того, указ касается еще нескольких государственных органов.

Госслужба по вопросам безопасности продуктов:

вместе с местной властью должна усилить контроль за системами водоснабжения;

Министерство развития экономики:

пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца;

Министерство внутренних дел:

обеспечить соблюдение правопорядка во время карантина и рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за границу.

Справка

Официально в Украине зарегистрирована только одна смерть от китайского коронавируса. Речь идет о городе Радомышль Житомирской области, где умерла 71-летняя женщина. По данным СМИ, врачи изолировали ее дочь, которая работает завхозом в детском саду в столичном Святошинском районе.

Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.

СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч. 00 мин. 17 марта , когда планируется закрыть границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняются ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальными защитными масками и антисептиками . Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.

В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .