Изготовление 200 тыс. тест-систем и закупка лекарств без тендеров. Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите от коронавируса
Документ предусматривает неотложные действия для гарантий национальной безопасности в условиях эпидемии, рассказывает Еспресо.TV.
Своим указом глава государства определил перечень мероприятий, необходимых для защиты населения от пандемии, и распределил соответствующие обязанности между центральными органами исполнительной власти.
Кабинет Министров Украины должен:
с 17 марта на 2 недели закрыть границу для регулярных пассажирских перевозок;
с 16 марта запретить въезд в Украину иностранцам;
проанализировать возможность немедленно реагировать на противодействие коронавирусу;
подготовить законопроект об изъятии медицинских средств для защиты от коронавируса в силу закона о публичных закупках лекарств;
укомплектовать тест-системами КПВВ на Донбассе и на админграницах с Крымом;
профинансировать изготовление по меньшей мере 200 тысяч тест-систем;
обеспечить средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей;
простимулировать производство в Украине средств защиты от коронавируса;
перевести правительственный антикризисный штаб по эпидемии коронавируса на круглосуточный режим;
обеспечить готовность больниц к оказанию помощи больным коронавирусом;
восстановить систему противоэпидемической защиты;
утвердить порядок самоизоляции людей с подозрением на коронавирус;
выделить Министерству здравоохранения деньги на закупку лекарств и медицинского оборудования;
посмотреть перепрофилирование коек в больницах;
своевременно платить за закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием коронавирусу;
проработать совместно с местными властями дополнительное финансовое стимулирование врачей;
активизировать информационно-разъяснительную работу по предупреждению распространения коронавируса.
Министерство здравоохранения обязано:
проработать вместе с МИД возможность получать гуманитарную помощь и закупать лекарства за рубежом
обеспечить прогнозируемую необходимость экспресс-тестов на коронавирус и обеспечить ими больницы;
постоянно обновлять стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с новыми данными о коронавирусе.
Кроме того, указ касается еще нескольких государственных органов.
Госслужба по вопросам безопасности продуктов:
вместе с местной властью должна усилить контроль за системами водоснабжения;
Министерство развития экономики:
пересмотреть государственный резерв, предусмотрев, чтобы средств личной гигиены лечения респираторных заболеваний хватило на 3 месяца;
Министерство внутренних дел:
обеспечить соблюдение правопорядка во время карантина и рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за границу.
Справка
Официально в Украине зарегистрирована только одна смерть от китайского коронавируса. Речь идет о городе Радомышль Житомирской области, где умерла 71-летняя женщина. По данным СМИ, врачи изолировали ее дочь, которая работает завхозом в детском саду в столичном Святошинском районе.
Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.
СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч. 00 мин. 17 марта , когда планируется закрыть границы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняются ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальными защитными масками и антисептиками . Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.
В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .
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