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Espreso.tvОбществоМинздрав призывает по возможности не выпускать из дома престарелых

Минздрав призывает по возможности не выпускать из дома престарелых


фото: vchasnoua.com
Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев на время карантина защитить пожилых родителей и родственников от необходимости посещать людные места в связи с высокими рисками заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ передает Еспресо.TV .

По его словам, пожилые люди, особенно с хроническими болезнями, находятся в группе риска по количеству случаев заражения и летальных случаев.

"Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше нуждаются во внимании и заботе. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина ", - сообщил Емец.

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