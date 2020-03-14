Минздрав призывает по возможности не выпускать из дома престарелых

14 марта, 2020, 10:38

Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев на время карантина защитить пожилых родителей и родственников от необходимости посещать людные места в связи с высокими рисками заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ передает Еспресо.TV .

По его словам, пожилые люди, особенно с хроническими болезнями, находятся в группе риска по количеству случаев заражения и летальных случаев.

"Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше нуждаются во внимании и заботе. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина ", - сообщил Емец.