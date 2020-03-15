В Киеве с подозрением на коронавирус изолировали трех работниц детсада, - СМИ

15 марта, 2020, 07:33

Всех 22 человек, контактировавших с первой умершей в Украине от COVID-19 71-летней женщиной из города Радомышль Житомирской области, уже изолировали. Среди них ее дочь, завхоз одного из детских садов Святошинского района Киева

Об этом со ссылкой на Обозреватель передает Еспресо.TV.

Дочь умершей контактировала с ней с 8 по 11 марта.

В изоляцию также отправили еще двух сотрудниц детского сада.

Обе - жительницы Коцюбинского под Киевом. Они работают няней и помощницей воспитателя.

Как отмечается, женщины отказались общаться с журналистами.

При этом в соцсетях рассказывают, что в Коцюбинском работали специально уполномоченные МЗ эпидемиологи, которые искали свидетельства заражения работниц детсада по месту их проживания.

Справка

Официально в Украине зарегистрировано только одну смерть от китайского коронавируса. Речь идет именно о Радомышле.

Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.

СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч. 00 мин. 17 марта , когда планируется закрыть границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняется ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальних защитными масками и антисептиками . Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.

В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .