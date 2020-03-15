В Киеве с подозрением на коронавирус изолировали трех работниц детсада, - СМИ
Об этом со ссылкой на Обозреватель передает Еспресо.TV.
Дочь умершей контактировала с ней с 8 по 11 марта.
В изоляцию также отправили еще двух сотрудниц детского сада.
Обе - жительницы Коцюбинского под Киевом. Они работают няней и помощницей воспитателя.
Как отмечается, женщины отказались общаться с журналистами.
При этом в соцсетях рассказывают, что в Коцюбинском работали специально уполномоченные МЗ эпидемиологи, которые искали свидетельства заражения работниц детсада по месту их проживания.
Справка
Официально в Украине зарегистрировано только одну смерть от китайского коронавируса. Речь идет именно о Радомышле.
Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.
СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч. 00 мин. 17 марта , когда планируется закрыть границы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняется ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальних защитными масками и антисептиками . Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.
В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .
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