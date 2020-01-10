Авиакатастрофа в Иране: СБУ рассматривает две версии
Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которое состоялась 10 января под его председательством, передает пресс-служба ведомства.
"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Баканов.
Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.
"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Баканов.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал 10 января, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране .
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