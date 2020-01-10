Авиакатастрофа в Иране: все версии рассматриваются, - Пристайко

10 января, 2020, 18:39

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране

Об этом передает Еспресо.TV.

"Мы не исключаем одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абосолютно справедливо и беспристрастно разобраться в причинах этой трагедии", - сказал Пристайко.

На вопрос, разделяет ли Украина версию США, он ответил: "Мы не ищем более простого или дипломатического пути, мы хотим установить истину".