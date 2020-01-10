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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран объявит свою версию 11 января

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран объявит свою версию 11 января

В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликована причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

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