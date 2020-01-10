Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран объявит свою версию 11 января
10 января, 2020, 22:15
В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .
Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.
Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.
"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликована причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал 10 января, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране .
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