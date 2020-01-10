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Espreso.tvОбществоABC показал 3D-реконструкцию сбивания самолета МАУ над Ираном

ABC показал 3D-реконструкцию сбивания самолета МАУ над Ираном

Американский телеканал ABC News показал сюжет, в котором с помощью 3D графики реконструировано, как иранская ракета могла сбить самолет "Международных авиалиний Украины" в небе над Ираном

Об этом передает Еспресо.TV.

Также в сюжете показали видеозапись с камер наружного наблюдения, которую распространяли иранские государственные телевизионные каналы, с моментом падения самолета на землю.

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