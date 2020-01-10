ABC показал 3D-реконструкцию сбивания самолета МАУ над Ираном
10 января, 2020, 19:43
Американский телеканал ABC News показал сюжет, в котором с помощью 3D графики реконструировано, как иранская ракета могла сбить самолет "Международных авиалиний Украины" в небе над Ираном
Об этом передает Еспресо.TV.
Также в сюжете показали видеозапись с камер наружного наблюдения, которую распространяли иранские государственные телевизионные каналы, с моментом падения самолета на землю.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал 10 января, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране .
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