Уличная камера сняла момент взрыва самолета в Иране
9 января, 2020, 09:56
Камера наблюдения, которая работала недалеко от места катастрофы украинского самолета в Иране, сняла момент взрыва, произошедшего после падения самолета
Видео опубликовано в Facebook на странице "Европейской правды".
На видео можно увидеть резкую яркую вспышку, после которой мимо камеры стремительно пролетают горящие обломки самолета.
Ранее в интернете зьяилися видео падения самолета и видео, снятое дроном над местом катастрофы .
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- 9 января в Украине объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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