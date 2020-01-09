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Espreso.tvОбществоУличная камера сняла момент взрыва самолета в Иране

Уличная камера сняла момент взрыва самолета в Иране

Камера наблюдения, которая работала недалеко от места катастрофы украинского самолета в Иране, сняла момент взрыва, произошедшего после падения самолета

Видео опубликовано в Facebook на странице "Европейской правды".

На видео можно увидеть резкую яркую вспышку, после которой мимо камеры стремительно пролетают горящие обломки самолета.

Ранее в интернете зьяилися видео падения самолета и видео, снятое дроном над местом катастрофы .

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