Зеленский объявил траур по жертвам авиакатастрофы в Иране
9 января, 2020, 07:20
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по жертвам катастрофы украинского самолета в Тегеране
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 г. днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран)", - говорится в сообщении.
Для чествования памяти погибших президент приказал приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Кроме того, в этот день в Украине отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
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