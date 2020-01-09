 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский объявил траур по жертвам авиакатастрофы в Иране

Зеленский объявил траур по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по жертвам катастрофы украинского самолета в Тегеране

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 г. днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран)", - говорится в сообщении.

Для чествования памяти погибших президент приказал приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, в этот день в Украине отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать