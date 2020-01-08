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Espreso.tvОбществоПоявилось видео с места падения самолета МАУ в Иране

Появилось видео с места падения самолета МАУ в Иране

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета

Запись опубликовал американский телеканал ABC.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения самолета. Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят среди выжженной земли.

 

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