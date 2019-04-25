Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах
25 апреля, 2019, 12:56
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента Эрдогана. Подробностей разговора в администрации не предоставили.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , канцлер Германия Ангела Меркель , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Курц , президент Польши Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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