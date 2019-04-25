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Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента Эрдогана. Подробностей разговора в администрации не предоставили.

 

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