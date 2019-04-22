Япония поздравила Зеленского с победой на выборах
22 апреля, 2019, 13:16
Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского с победой во втором туре на выборах президента Украины, говорится в сообщении.
Японская сторона будет и впредь поддерживать украинские реформы и способствовать укреплению связи между странами
Об этом сообщает УНИАН .
Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского с победой во втором туре на выборах президента Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины состоялись в целом свободно, мирно и честно. Японская сторона рассчитывает, что под руководством новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействие национальному диалогу и единению".
Отмечается, что Токио будет и впредь поддерживать украинские реформы и способствовать укреплению связи между странами.
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пригласила его в Берлин, пообещав Украине дальнейшую поддержку германского правительства.
- Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом