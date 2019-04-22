Япония поздравила Зеленского с победой на выборах

22 апреля, 2019, 13:16

Японская сторона будет и впредь поддерживать украинские реформы и способствовать укреплению связи между странами

Об этом сообщает УНИАН .

Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского с победой во втором туре на выборах президента Украины, говорится в сообщении.



Отмечается, что согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины состоялись в целом свободно, мирно и честно. Японская сторона рассчитывает, что под руководством новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействие национальному диалогу и единению".

Отмечается, что Токио будет и впредь поддерживать украинские реформы и способствовать укреплению связи между странами.