У Зеленского надеются на конструктивные отношения с Польшей
Об этом сказал политический консультант "Команды Зеленского" Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, сообщает 112.ua .
Таким образом Разумков прокомментировал приглашение президента Польши, он высказал в ходе ночного поздравления Зеленскому.
"Я, к сожалению, не присутствовал при разговоре президентов, и мы крайне благодарны за приглашение господина Дуды, но сегодня говорить о том, когда состоится этот визит - пока я не смогу ответить именно на этот вопрос. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем, и наши взаимоотношения с Польшей будут развиваться в конструктивном и взаимовыгодном направлении ", - сказал представитель штаба Зеленского.
Он также выразил уверенность, что отношения Украины со странами Европы будут и дальше улучшаться.
"На сегодняшний момент в Украине и большинстве европейских государств достаточно теплые дружеские партнерские отношения, и я уверен, что если эта ситуация и будет меняться, то только в лучшую сторону", - отметил Разумков.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , канцлер Германия Ангела Меркель , президент Франции Эммануэль Макрона , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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