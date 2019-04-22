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У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает российский Интерфакс.

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".

Представитель Путина также отметил, что "в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа", добавив, что выбор был очевиден.

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