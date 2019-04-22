"Литва всегда будет верным союзником Украины": Грибаускайте поздравила Зеленского
Об этом сообщает Delfi.
"Выраженное гражданами Украины высокое доверие является важной обязанностью ответственно укрепить благополучие страны и всех ее жителей и объединить государство, сплотив жителей Украины обеспечением мира, безопасности и независимости страны", - говорится в заявлении.
По словам Грибаускайте, в последнее время Украина и ее жители почувствовали множество вызовов, однако вместе с тем показали и большую готовность, самопожертвование и силу духа, защищая свою страну и ее свободу, работая ради сильного и европейского государства.
Президент Литвы утверждает, что Литва и ее граждане всегда будут верными союзниками жителей Украины, поддерживающих дальнейшее развитие всесторонних связей Украины с Европой и трансатлантическим сообществом.
Грибаускайте пожелала победителю выборов в Украине благополучия при выполнении важных обязанностей и в труде на благо всего украинского народа, а всем украинцам - силы, единства, мира и процветания.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , канцлер Германия Ангела Меркель , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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