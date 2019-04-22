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"Литва всегда будет верным союзником Украины": Грибаускайте поздравила Зеленского


фото: delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Об этом сообщает Delfi.

"Выраженное гражданами Украины высокое доверие является важной обязанностью ответственно укрепить благополучие страны и всех ее жителей и объединить государство, сплотив жителей Украины обеспечением мира, безопасности и независимости страны", - говорится в заявлении.

По словам Грибаускайте, в последнее время Украина и ее жители почувствовали множество вызовов, однако вместе с тем показали и большую готовность, самопожертвование и силу духа, защищая свою страну и ее свободу, работая ради сильного и европейского государства.

Президент Литвы утверждает, что Литва и ее граждане всегда будут верными союзниками жителей Украины, поддерживающих дальнейшее развитие всесторонних связей Украины с Европой и трансатлантическим сообществом.

Грибаускайте пожелала победителю выборов в Украине благополучия при выполнении важных обязанностей и в труде на благо всего украинского народа, а всем украинцам - силы, единства, мира и процветания.

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