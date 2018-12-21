В Москве задержали людей, которые пикетировали в поддержку Сенцова
21 декабря, 2018, 14:58
В Москве возле здания администрации президента России задержали участников одиночных пикетов на украинского режиссера Олега Сенцова, за обмен заключенными между Россией и Украиной и против войны
Об этом сообщает российская служба Радио Свобода .
Российская общественная активистка Виктория Ивлева написала, что участников пикетов задержали через провокаторов. В частности, по ее словам, в один из пикетчиков, Аркадия Коникова, подошел с плакатом неизвестный, после чего Коникова задержали якобы за нарушение правил пикетирования.
Задержали также Ольгу Мазуров и Константина Котов. По Мазуров сотрудники полиции сказали, что поступило сообщение о совершении им хулиганства.
Как сообщило издание ОВД-Инфо , в полицейском участке упомянутые лица написали объяснительные, после чего их отпустили.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах , его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти .
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова . Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного . Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании .
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного претерпело непоправимый вред . В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова . Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира .
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку . Позже Сенцов объяснил в письме , что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сенцов написал письмо правозащитнику и заявил, что чувствует себя лучше.
- Российские тюремщики заявляли, что Сенцов дистанционно управляет постановкой пьесы в Киеве и готовит к изданию книгу.
- 10 декабря стало известно, что Сенцова переводят из медчасти в общий отряда заключенных.
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