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В Москве задержали людей, которые пикетировали в поддержку Сенцова


фото: svoboda.org
В Москве возле здания администрации президента России задержали участников одиночных пикетов на украинского режиссера Олега Сенцова, за обмен заключенными между Россией и Украиной и против войны

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода .

Российская общественная активистка Виктория Ивлева написала, что участников пикетов задержали через провокаторов. В частности, по ее словам, в один из пикетчиков, Аркадия Коникова, подошел с плакатом неизвестный, после чего Коникова задержали якобы за нарушение правил пикетирования.

Задержали также Ольгу Мазуров и Константина Котов. По Мазуров сотрудники полиции сказали, что поступило сообщение о совершении им хулиганства.

Как сообщило издание ОВД-Инфо , в полицейском участке упомянутые лица написали объяснительные, после чего их отпустили.

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