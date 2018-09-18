Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующий проект постановления №9040 проголосовали 245 народных депутатов.
"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного удержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии Мира", - говорится в обращении к Нобелевскому комитету.
Текст обращения председатель Верховной Рады должен немедленно направить в Норвежский Нобелевский комитет.
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- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональда Трампа, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова.
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