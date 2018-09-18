Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

18 сентября, 2018, 17:07

Верховная Рада приняла решение выдвинуть незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующий проект постановления №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного удержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии Мира", - говорится в обращении к Нобелевскому комитету.

Текст обращения председатель Верховной Рады должен немедленно направить в Норвежский Нобелевский комитет.

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