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Олегу Сенцову сегодня 42 года. Он 61 день голодает ради спасения политзаключенных

13 июля украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 42 года, он более 60 дней голодает в российской колонии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

10 мая 2014 года российские спецслужбы задержали Сенцова в его родном Симферополе. Россияне осудили режиссера к 20 годам заключения по сфабрикованному делу о якобы подготовке терактов в Крыму.

Сенцов принимал активное участие в протестах 2014 года: во время Крымского кризиса он часто ездил в Симферополь, где организовывал митинги "За единую страну", а также поставлял продукты и все необходимое для украинских военных, находившихся в Крыму.

Режиссера удерживают в колонии "Белый медведь" города Лабытнанги за Полярным кругом. В Украине его ждут дочь Алина и сын Владислав, страдающий аутизмом.

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14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.

По словам сестры режиссера Натальи Каплан, по состоянию на 9 июля Сенцов истощен, но не прекращает голодовку.

"Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Можете в это не верить, зависит только от вас. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других", - подчеркнула она.

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