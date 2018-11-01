"Я выжил": Сенцов написал письмо из российской тюрьмы

1 ноября, 2018, 15:23

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо после прекращения голодовки

Об этом сообщил правозащитник Николай Щур на странице в Facebook.

"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец. Теперь, в основном, диета, наблюдение и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил ", - написал Сенцов.

По словам правозащитника, письмо написано 29 октября 2018 года.