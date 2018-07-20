Сенцов практически не ориентируется в датах и его хотели принудительно кормить, - адвокат

20 июля, 2018, 11:50

Здоровье политзаключенного Олега Сенцова существенно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в разговоре с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или же на который день после встречи с сестрой он произошел. Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, со слов адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь употребляет, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси днем", - написала Денисова.

Кроме того, у Сенцова ухудшилось здоровье и ослабла сердечная мышца.

"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьорну Янгланду, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится Олег Сенцов, для проверки данной информации", - добавила Денисова.

Также омбудсмен призвала международные организации повлиять на Кремль, чтобы освободили Сенцова и всех политзаключенных.

На сегодняшний день украинский режиссер держит голодовку 68-й день, которое начал 14 мая с требованием освободить 64 украинских политзаключенного. По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.

Напомним, появились первые за два года кадры с Сенцовым в колонии в Лабытнанги.

Врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" Владимир Бродский рассказал, что шансов на то, что незаконно арестованный украинский режиссер Олег Сенцов выживет после голодовки в колонии в России, очень мало.