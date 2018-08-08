"Катастрофически плохо, конец близок": сестра Сенцова о состоянии режиссера

8 августа, 2018, 16:21

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал своей сестре Наталье Каплан письмо, в котором сообщил, что почти не встает и близок к смерти

Об этом Каплан сообщила в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.

По словам сестры режиссера, в гражданской больнице, куда его переводили в реанимацию, над ним издевались.

"ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... и я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить... все очень плохо", - добавила Каплан.