Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем, - адвокат

7 августа, 2018, 15:54

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России, значительно ухудшилось

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дінзе после посещения Сенцова, передает Громадське.

В частности, у политзаключенного сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс - около 40 ударов в минуту.

Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить поехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанге, где находится колония, стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.

Олег чувствует слабость во всем теле.

На вопрос о том, есть ли вероятность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".

Он также против перевода его в больницу где-нибудь в другом месте, поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть.

Как сообщал ранее Дмитрий Динзе, здоровья Сенцова очень ухудшилось и он не ориентируется в датах.

Врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" Владимир Бродский рассказал, что шансов на то, что незаконно арестованный украинский режиссер Олег Сенцов выживет после голодовки в колонии в России, очень мало.