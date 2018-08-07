Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дінзе после посещения Сенцова, передает Громадське.
В частности, у политзаключенного сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс - около 40 ударов в минуту.
Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить поехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанге, где находится колония, стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.
Олег чувствует слабость во всем теле.
На вопрос о том, есть ли вероятность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.
Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".
Он также против перевода его в больницу где-нибудь в другом месте, поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть.
Как сообщал ранее Дмитрий Динзе, здоровья Сенцова очень ухудшилось и он не ориентируется в датах.
Врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" Владимир Бродский рассказал, что шансов на то, что незаконно арестованный украинский режиссер Олег Сенцов выживет после голодовки в колонии в России, очень мало.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовим в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
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