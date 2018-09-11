Здоровью Сенцова нанесен необратимый вред, ему тяжело вставать, - адвокат
11 сентября, 2018, 08:34
Здоровью украинского политзаключенного Олега Сенцова нанесен необратимый ущерб после 120 дней голодовки
Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Динзе, сообщает Associated Press.
По словам защитника, состояние Сенцова неуклонно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".
Таким образом, украинец становится все более слабым, ему трудно вставать с постели, несмотря на то что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси.
"Он подвержен медленному сгасанию, несмотря на поддерживающую терапию", - подчеркнул Динзе.
Ранее сестра политзаключенного Наталья Каплан рассказала, что Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов, и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.
- Вернулась возможность писать письма Сенцову и его сестра рассказала, как это делать.
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