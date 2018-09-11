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Здоровью Сенцова нанесен необратимый вред, ему тяжело вставать, - адвокат

Здоровью украинского политзаключенного Олега Сенцова нанесен необратимый ущерб после 120 дней голодовки

Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Динзе, сообщает Associated Press.

По словам защитника, состояние Сенцова неуклонно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".

Таким образом, украинец становится все более слабым, ему трудно вставать с постели, несмотря на то что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси.

"Он подвержен медленному сгасанию, несмотря на поддерживающую терапию", - подчеркнул Динзе.

Ранее сестра политзаключенного Наталья Каплан рассказала, что Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге.

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