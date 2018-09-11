Сестра Сенцова рассказала о содержании его завещания
11 сентября, 2018, 23:06
Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121 день, передал соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями
Об этом рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан, информируют Крым. Реалии.
"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти, ей передали работу над незаконченными фильмами, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться", – рассказала Каплан.
По ее словам, гонорары от показа фильмов Сенцов завещал своим детям.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать просьбу о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.
- Восстановилась возможность писать письма Сенцову, и его сестра рассказала, как это делать.
- 10 сентября появилась информация о том, что у Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - нехватка кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
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