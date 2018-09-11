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Сестра Сенцова рассказала о содержании его завещания

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121 день, передал соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями

Об этом рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан, информируют Крым. Реалии.

"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти, ей передали работу над незаконченными фильмами, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться", – рассказала Каплан.

По ее словам, гонорары от показа фильмов Сенцов завещал своим детям.

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