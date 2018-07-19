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Сенцов пережил второй кризис. Согласился на 2 ложки питательной смеси в день

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в заполярной колонии с требованием освобождения украинских политзаключенных, пережил уже второй кризис

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает "Радио Свобода".

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис со здоровьем. Стало плохо, и его хотели госпитализировать, для того чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача", - рассказал Динзе.

Адвокат отметил, что Сенцов согласился принимать 2 ложки питательной смеси в день и не планирует прекращать голодовку.

"Принимает в день по две ложки. Удерживают в палате, из голодовки выходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - сообщил Динзе.

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