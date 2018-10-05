Сенцов в письме своей сестре написал, что "ему не оставили выбора"

5 октября, 2018, 21:17

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии 145 дней, написал письмо своей сестре Наталье Каплан

Об этом сообщает Общественное.

Отметим, сегодня Сенцов заявил, что 6 октября прекратит голодовку из-за угрозы принудительного кормления. Об этом он написал в своем открытом письме.

В письме к сестре политзаключенный рассказал о состоянии здоровья и подробно объяснил, почему прекращает голодовку.

"Наташа, привет. Я вынужден завтра сняться с голодания. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (из голодовки, - ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что «полетели» внутренние органы", - написал Сенцов.

По его словам, в сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент могут отказать, печень увеличилась и начала разлагаться.

"Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - добавил Сенцов.