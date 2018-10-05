Сенцов в письме своей сестре написал, что "ему не оставили выбора"
Об этом сообщает Общественное.
Отметим, сегодня Сенцов заявил, что 6 октября прекратит голодовку из-за угрозы принудительного кормления. Об этом он написал в своем открытом письме.
В письме к сестре политзаключенный рассказал о состоянии здоровья и подробно объяснил, почему прекращает голодовку.
"Наташа, привет. Я вынужден завтра сняться с голодания. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (из голодовки, - ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что «полетели» внутренние органы", - написал Сенцов.
По его словам, в сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент могут отказать, печень увеличилась и начала разлагаться.
"Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - добавил Сенцов.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- 5 октября заместитель директора российской Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что Олег Сенцов прекратил голодовку, но официального подтверждения не предоставил.
- Сенцов в открытом письме объяснил, что прекратит голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
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