Российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку

5 октября, 2018, 10:31

Заместитель директора российской Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку

Об этом сообщило издание "Медуза".

"Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для выведения его из голодовки", - сказал Максименко.

Российское издание "фонтанка.ру" со ссылкой на тюремщиков утверждает, что Сенцов поел сваренную для него врачом курицу, а издание МКRU пишет, что он потерял 12 кг.

"За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг. Его несколько раз увозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонала тюремных и гражданских больниц), спасибо адвокату Сенцова за то, что помог ему выбрать жизнь. Голодание официально прекращено. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетическое питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасной для здоровья", - приводит издание слова Максименко.

Между тем глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что Сенцов якобы написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.

Сенцов находился в состоянии голодания 145 дней.