Российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку
Об этом сообщило издание "Медуза".
"Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для выведения его из голодовки", - сказал Максименко.
Российское издание "фонтанка.ру" со ссылкой на тюремщиков утверждает, что Сенцов поел сваренную для него врачом курицу, а издание МКRU пишет, что он потерял 12 кг.
"За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг. Его несколько раз увозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонала тюремных и гражданских больниц), спасибо адвокату Сенцова за то, что помог ему выбрать жизнь. Голодание официально прекращено. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетическое питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасной для здоровья", - приводит издание слова Максименко.
Между тем глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что Сенцов якобы написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.
Сенцов находился в состоянии голодания 145 дней.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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