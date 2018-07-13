Мать Сенцова написала Путину ходатайство с просьбой помиловать сына
Об этом сообщает Громадское, которое получило текст документа от сестры Сенцова Натальи Каплан.
Ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.
Подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев.
По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.
Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:
"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.
Все матери любят своих детей, желают для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой.
Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.
Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".
Сегодня, 13 июля, Олегу Сенцову исполняется 42 года. Он держит голодовку уже 61-й день.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.
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