Мать Сенцова написала Путину ходатайство с просьбой помиловать сына

Об этом сообщает Громадское, которое получило текст документа от сестры Сенцова Натальи Каплан.

Ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев.

По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, желают для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".