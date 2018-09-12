В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова
12 сентября, 2018, 21:16
Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии выдвинула на соискание премии академика Сахарова незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщил репортер "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.
"Крупнейшая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018", - написал Йозвяк.
The biggest political group in the European Parliament has nominated #Sentsov for the 2018 #Sakharovprize. #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2018 г.
- Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского Парламента, основанной в 1988 году.
- Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- 10 сентября появилась информация о том, что в Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - недостаток кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
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