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В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии выдвинула на соискание премии академика Сахарова незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщил репортер "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Крупнейшая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018", - написал Йозвяк.

  • Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского Парламента, основанной в 1988 году.
  • Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
  • 10 сентября появилась информация о том, что в Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - недостаток кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.​
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