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Espreso.tvОбщество"На стороне белорусского народа": Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

"На стороне белорусского народа": Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Как я заявлял во время субботней беседы с оппозиционной кандидатом в президенты Светланой Тихановськой, Канада и дальше будет на стороне белорусского народа, и мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы его голос услышали, а виновные в подрыве демократии и грубых действиях против протестующих были привлечены к ответственности ", - заявил Шампань.

Министр также добавил, что Канада призывает ОБСЕ провести "тщательное расследование" событий в Беларуси.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
  • НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенность ситуацией в Беларуси.
  • Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
  • На баррикадах погиб протестующий , это подтвердили в МВД.
  • Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановська поехала в неизвестном направлении и в ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановська находится в безопасности в Литве.
  • На YouTube-канале мужа кандидата политзаключенного Сергея Тихановського появилось видеообращение , в котором Тихановська объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись , на которой Тихановська зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции. Впоследствии Тихановська также заявила, что готова стать национальным лидером.
  • 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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