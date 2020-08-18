"На стороне белорусского народа": Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

18 августа, 2020, 07:54

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Как я заявлял во время субботней беседы с оппозиционной кандидатом в президенты Светланой Тихановськой, Канада и дальше будет на стороне белорусского народа, и мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы его голос услышали, а виновные в подрыве демократии и грубых действиях против протестующих были привлечены к ответственности ", - заявил Шампань.

Министр также добавил, что Канада призывает ОБСЕ провести "тщательное расследование" событий в Беларуси.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus .



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE .



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT - François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 17, 2020

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