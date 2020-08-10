Премьер Польши призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси

10 августа, 2020, 12:05

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по поводу ситуации в Беларуси

Об этом сообщает RMF24.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Совета о событиях в Беларуси", - передала канцелярия премьер-министра.

"Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", - заявили в польского премьера.

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