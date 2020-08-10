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Espreso.tvОбществоПредседатель Европейского совета осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси

Председатель Европейского совета осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси


фото: reuters
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо

Об этом он написал в Twitter

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - написал Шарль Мишель.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

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