Председатель Европейского совета осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси

10 августа, 2020, 12:31

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо

Об этом он написал в Twitter

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - написал Шарль Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. - Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

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