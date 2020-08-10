Председатель Европейского совета осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси
10 августа, 2020, 12:31
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо
Об этом он написал в Twitter
"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - написал Шарль Мишель.
Violence against protesters is not the answer #Belarus- Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020
Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.
Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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