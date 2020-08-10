Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу к гражданам
Текст заявления опубликован на сайтах глав Литвы и Польши.
Науседа и Дуда призвали официальный Минск полностью признать и соблюдать демократические стандарты, а также отказаться от насилия и уважать основные свободы и права человека и гражданские права, в том числе права национальных меньшинств и право на свободу слова.
"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений", - говорится в совместном заявлении президентов двух стран.
Лидеры двух стран подчеркивают, что диалог - это лучший способ достижения социального прогресса, обсуждения реформ и политики.
Президенты Литвы и Польши заявляют, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, но также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее народом.
"Мы убеждены, что тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси. Мы хотим, чтобы это сотрудничество оставалось открытой", - говорится в заявлении.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержаные.
- В МВД Беларуси пока не называют количество задержанных во время акций протеста .
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