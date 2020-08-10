Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу к гражданам

10 августа, 2020, 10:28

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа сделали совместное заявление в связи с ситуацией в Минске после голосования на выборах президента Беларуси

Текст заявления опубликован на сайтах глав Литвы и Польши.

Науседа и Дуда призвали официальный Минск полностью признать и соблюдать демократические стандарты, а также отказаться от насилия и уважать основные свободы и права человека и гражданские права, в том числе права национальных меньшинств и право на свободу слова.

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений", - говорится в совместном заявлении президентов двух стран.

Лидеры двух стран подчеркивают, что диалог - это лучший способ достижения социального прогресса, обсуждения реформ и политики.

Президенты Литвы и Польши заявляют, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, но также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее народом.

"Мы убеждены, что тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси. Мы хотим, чтобы это сотрудничество оставалось открытой", - говорится в заявлении.