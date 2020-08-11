"Из-за детей": Тихановська объяснила, почему покинула Беларусь

11 августа, 2020, 11:46

По словам Светланы Тихановськой, решение покинуть Беларусь она приняла самостоятельно

Соответствующее видеообращение экс-кандидат в президенты Светлана Тихановська обнародовала в YouTube .

"Вы знаете, я думала, что эта кампания меня закалила и дала мне столько силы, что я выдержу все", - отметила Тихановська.

По ее словам, причиной ее отъезда из Беларуси стали дети.

"Я знаю, что многие меня поймет, много осудит или не поймет ... Но знаете, не дай Бог вам оказаться перед тем выбором, перед которым оказалась я", - пояснила Тихановська.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська поехала в неизвестном направлении, ее штаб не имеет с ней контакта.

Позже глава МИД Литвы Линкявичус сообщил , что Тихановська находится в его стране

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо