Тихановская находится в Литве, - Линкявичус

11 августа, 2020, 09:00

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.