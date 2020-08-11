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Espreso.tvМирТихановская находится в Литве, - Линкявичус

Тихановская находится в Литве, - Линкявичус


фото: Belnovosti
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.
  • Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении, ее штаб не имеет с ней контакта.

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