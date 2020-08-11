Тихановская находится в Литве, - Линкявичус
11 августа, 2020, 09:00
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве
Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.
"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.
Svetlana Tikhanovskaya is safe. She is in Lithuania . pic.twitter.com/6f9U2meoX0- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
- Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении, ее штаб не имеет с ней контакта.
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