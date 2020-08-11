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Espreso.tvОбществоВ Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий

В Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий


фото: Reuters
МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны

Об этом сообщает в Telegram спикер МВД Беларуси.

"Сегодня, 10 августа, около 23:00 во время массовых беспорядков в Минске на ул. Притицького толпа строила баррикады для блокировки движения. Во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей . Он взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле, оказался живым.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенность ситуацией в Беларуси.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.

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