В Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий

11 августа, 2020, 00:07

МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны

Об этом сообщает в Telegram спикер МВД Беларуси.

"Сегодня, 10 августа, около 23:00 во время массовых беспорядков в Минске на ул. Притицького толпа строила баррикады для блокировки движения. Во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей . Он взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле, оказался живым.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

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