"Запугивание оппозиционных кандидатов, задержание демонстрантов и журналистов": США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси

10 августа, 2020, 21:43

США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси, где прошли силовые разгоны протестующих, выступивших против непрозрачного процесса президентских выборов

Об этом говорится в выступлении спикера Белого дома Кейли Макинени, обнародованном в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Беларуси. Жесткие ограничения доступа кандидатов к голосованию, запрет присутствовать для местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - сказала Макинени.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси.