"Запугивание оппозиционных кандидатов, задержание демонстрантов и журналистов": США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси
Об этом говорится в выступлении спикера Белого дома Кейли Макинени, обнародованном в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Беларуси. Жесткие ограничения доступа кандидатов к голосованию, запрет присутствовать для местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - сказала Макинени.
LIVE: @PressSec holds a briefing https://t.co/KNMmG8dSGP- The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020
Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси.
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