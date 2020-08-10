Евросоюз должен обсудить санкции в отношении Беларуси из-за результатов выборов, - глава МИД Германии Маас
Об этом сообщает REUTERS.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что в понедельник Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.
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Напомним, ЕС отменил санкции, поскольку Беларусь "приняла шаги в правильном направлении, включая освобождение политических заключенных".
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"Мы должны сейчас обсудить в ЕС, все ли еще это касается в свете прошлой неделе и прошлых дней", - отметил Маас.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
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