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Espreso.tvОбществоЕвросоюз должен обсудить санкции в отношении Беларуси из-за результатов выборов, - глава МИД Германии Маас

Евросоюз должен обсудить санкции в отношении Беларуси из-за результатов выборов, - глава МИД Германии Маас

10 августа министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей

Об этом сообщает REUTERS.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что в понедельник Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

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Напомним, ЕС отменил санкции, поскольку Беларусь "приняла шаги в правильном направлении, включая освобождение политических заключенных".

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"Мы должны сейчас обсудить в ЕС, все ли еще это касается в свете прошлой неделе и прошлых дней", - отметил Маас.

  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

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