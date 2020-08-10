Евросоюз должен обсудить санкции в отношении Беларуси из-за результатов выборов, - глава МИД Германии Маас

10 августа, 2020, 18:54

10 августа министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей

Об этом сообщает REUTERS.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что в понедельник Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

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Напомним, ЕС отменил санкции, поскольку Беларусь "приняла шаги в правильном направлении, включая освобождение политических заключенных".

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"Мы должны сейчас обсудить в ЕС, все ли еще это касается в свете прошлой неделе и прошлых дней", - отметил Маас.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

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