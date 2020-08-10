Создатель Telegram Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси

10 августа, 2020, 23:43

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси, чтобы пользователи могли продолжать обмен информацией в условиях информационной блокады со стороны власти

Об этом Дуров написал в Twitter.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там", - написал Дуров.

При этом создатель Telegram отметил, что из-за периодических отключений интернета по всей стране мессенджер работает нестабильно.

"Связь все еще очень нестабильна, поскольку Интернет стране время от времени отключается полностью", - написал Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H - Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.

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