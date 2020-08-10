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Espreso.tvОбществоСоздатель Telegram Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси

Создатель Telegram Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси, чтобы пользователи могли продолжать обмен информацией в условиях информационной блокады со стороны власти

Об этом Дуров написал в Twitter.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там", - написал Дуров.

При этом создатель Telegram отметил, что из-за периодических отключений интернета по всей стране мессенджер работает нестабильно.

"Связь все еще очень нестабильна, поскольку Интернет стране время от времени отключается полностью", - написал Дуров.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.

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