Обнародовано видеообращение Тихановской с призывом к белорусам "не противостоять милиции, не выходить на площади"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На втором видео Светлана Тихановская, сидя на диване, зачитывает обращение к белорусам по бумажке.
"Уважаемые граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор.
С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона.
Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности ".
Отметим, первое видео, в котором Тихановская говорила о своих детях, размещено на YouTube-канале ее мужа - политзаключенного Сергея Тихановского. Второе видео опубликовано белорусским порталом TUT.by.
В объединенном штабе белорусской оппозиции видео назвали записанным под давлением 10 августа, когда Тихановская пошла подавать жалобу в ЦИК.
Напомним, Тихановская пробыла как минимум 3 часа в Центризбиркоме страны.
Белорусское "Радыё Свабода" предположило, что видеообращение Тихановской сделано в кабинете председателя ЦИК Лидии Ярмошиной.
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