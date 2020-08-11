Обнародовано видеообращение Тихановской с призывом к белорусам "не противостоять милиции, не выходить на площади"

11 августа, 2020, 16:55

11 августа после первого видеообращения экс-кандидатки на пост президента Республики Беларусь, появилось второе, где Светлана Тихановская с листа зачитывает призыв прекратить протесты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На втором видео Светлана Тихановская, сидя на диване, зачитывает обращение к белорусам по бумажке.

"Уважаемые граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор.

С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона.

Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности ".

Отметим, первое видео, в котором Тихановская говорила о своих детях, размещено на YouTube-канале ее мужа - политзаключенного Сергея Тихановского. Второе видео опубликовано белорусским порталом TUT.by.

В объединенном штабе белорусской оппозиции видео назвали записанным под давлением 10 августа, когда Тихановская пошла подавать жалобу в ЦИК.

Напомним, Тихановская пробыла как минимум 3 часа в Центризбиркоме страны.

Белорусское "Радыё Свабода" предположило, что видеообращение Тихановской сделано в кабинете председателя ЦИК Лидии Ярмошиной.

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